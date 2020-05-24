نائبة مصرية تعافت من كورونا تكشف الطريقة!

كشفت وسائل إعلام مصرية رسمية أن إحدى عضوات البرلمان قد تماثلت إلى الشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة.وذكرت أن إجمالي الإصابات... مصر: 727 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة فيروس كورونا

وأضافت المعلومات أن النائبة في مجلس النواب شيرين فراج قد تغلبت على المرض، وغادرت المستشفى عائدة إلى منزلها الجمعة.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، في تصريحات صحافية تعافي النائبة، قائلا: نعم، تعافت تماماً من المرض وعادت إلى منزلها، وقد تحدثت معها منذ قليل وكانت سعيده للغاية وتشكر الجميع".

وأضاف بكري: "أسرة النائبة بخير".

"تجربة لم تكن سهلة"

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، نقلاً عن النائبة قولها إن تجربة الإصابة بالفيروس لم تكن سهلة، بل كانت قاسية وغاية فى الصعوبة.

كما ناشدت المصريين إلى ضرورة الانتباه الشديد لخطورة هذا الفيروس والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

كذلك تابعت: "المرض سريع الانتشار بطريقة غير عادية. شعرت بضيق في التنفس، ثم ارتفاع بدرجة الحرارة، ولدى البعض قد يتطور المرض إلى التهاب رئوي، ومن المهم التوجه إلى المستشفى فور الشعور بالأعراض، معلنة أنها شفيت بعد تناول دواء لعلاج الملاريا.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، كانت أعلنت السبت، تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة.

إلى ذلك أفادت بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم بلغ 16513 حالة، من ضمنها 735 حالة.