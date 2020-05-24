752 إصابة جديدة بكورونا في مصر.. و29 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 752 إصابة جديدة لفيروس كورونا و29 وفاة.

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وذكرت الوزارة في بيانها اليومي الأحد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد حتى الأحد بلغ 17265 إصابة، من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

كما لفتت إلى خروج 179 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4807 حالات.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 5366، من ضمنهم الـ4807 متعافين.

يشار إلى أن مصر تطبق إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئياً.