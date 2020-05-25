شاهد هشام عشماوي يختصر ندم عمره في آخر 3 كلمات

رغم انتهاء الموسم الرمضاني، لا سيما مسلسل الاختيار الذي يروي بطولات المقدم أحمد المنسي ورجال الجيش المصري وتضحياتهم في وجه الإرهاب بسيناء، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما زالوا يتداولون مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي وآخر ما نطق به قبل أن يلتف حبل المشنقة حول رقبته.

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ففي الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار"، أظهر مشهد حقيقي عشماوي وهو يرتدي البدلة الحمراء، حيث تلا القاضي العسكري حكم الإعدام عليه قائلا: "بتاريخ 27/ 11/ 2019.. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على معاقبة المتهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم بالإعدام شنقا نظير ما أسند إليه من قرار الاتهام".

وسأله القاضي بعد ذلك: "عايز تقول حاجة يا هشام؟"، ليرد قائلا: "مبقاش ينفع خلاص".

وعقب هذا المشهد، سربت وسائل إعلام مصرية رسمية فيديوهات خاصة بلحظات إعدام عشماوي.

وكشفت الفيديوهات لحظة شنقه وتدلي جثته، ثم سقوطها أرضا، ثم تأكد القائمون على عملية التنفيذ من وفاته.

ونفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا في عشماوي في 4 مارس الماضي، تصديقا لحكم المحكمة العسكرية في 27 نوفمبر الماضي بإعدامه شنقاً بعد إدانته في 14 جريمة إرهابية.

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وتزامن عرض الفيديوهات الحقيقية لإعدام عشماوي مع نهاية الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، الذي يروي بطولات العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والمتوفى عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء، حيث يظهر هشام عشماوي ضمن أحداث المسلسل، بعملياته الإرهابية التي شارك فيها وتحريضه ضد الجيش المصري.

يشار إلى أن مصر تسلمت عشماوي في مايو من العام الماضي خلال زيارة خاطفة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا.