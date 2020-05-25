19 وفاة و350 مصاباً من أطباء مصر بكورونا.. وتحرك حكومي

مع تزايد أعداد الوفيات والمصابين بين الأطباء، قررت وزارة الصحة المصرية تجهيز مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا من الأطباء.

وأوضحت في بيان الإثنين أنه يجري حاليا إعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية، وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات.

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يأتي ذلك بعد وفاة 3 أطباء، أمس الأحد، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وتزايد الإصابات بين الطواقم الطبية الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء.

نقابة الأطباء تناشد الوزارة

وأعلنت نقابة الأطباء أن عدد ضحايا كورونا من الأطباء بلغ حتى أمس الأحد 19 متوفى و350 مصابا، مطالبة وزارة الصحة بالقيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة بهم، لضمان سرعة علاجهم، واستمرارهم في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.

كما دعت إلى ضرورة توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة للأطباء، وتلقي التدريب الفعلي على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

وشددت النقابة على إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

وكانت النقابة نشرت أسماء الأطباء المتوفين أمس، وهم وليد يحيى طبيب نساء في مستشفى المنيرة، وأحمد النني طبيب بمستشفى التأمين الصحي ببنها، ومحمد عبد الباسط الجابري طبيب بمستشفى حميات إمبابة.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، الأحد، تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بلغ 17265 حالة، من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 764 حالة وفاة.