إصابة أشهر أطباء التشريح في مصر بفيروس كورونا

أصيب أحد أشهر أساتذة علم التشريح في مصر بفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك نعت جماعة الإخوان في مصر واتحاد علماء المسلمين الذي أسسه القطري الجنسية المصري الأصل، يوسف القرضاوي، الداعية الإيراني... الإخوان واتحاد القرضاوي ينعيان داعية إيرانياً توفي بكورونا مصر

وأكدت مصادر في كلية الطب بجامعة القاهرة، إصابة الدكتور مدحت مرسي، أحد أشهر أساتذة علم التشريح والأستاذ في كلية طب القصر العيني بفيروس كورونا، وقد تم نقله لمستشفى للعزل المخصصة لأساتذة جامعة القاهرة.

وتقرر فحص المخالطين لأستاذ التشريح وتعقيم القسم والمكاتب الملحقة به.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت أن عدد ضحايا كورونا من الأطباء بلغ حتى أمس الاثنين 19 متوفى وأكثر من 350 مصاباً، مطالبةً وزارة الصحة بالقيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وبسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة بهم لضمان سرعة علاجهم واستمرارهم في أداء واجبهم المهني والإنساني.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات في مصر 17967 منها 783 وفاة.