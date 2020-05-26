لحقت بوالدتها بعد شهرين.. مصرع مذيعة مصرية في حادث سير

لقيت مذيعة مصرية مصرعها في حادث سير لتلحق بوالدتها التي توفيت قبل شهرين.

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وتوفيت المذيعة شيرين جمال متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها إثر حادث سير على الطريق الدائري في القاهرة.

ونعى زملاء المذيعة التي تعمل بإحدى الفضائيات العربية، وقد عملت من قبل بفضائيات مصرية، مؤكدين أنها كانت تشعر بالحزن الشديد لرحيل والدتها التي توفيت نهاية مارس/آذار الماضي.

وشاركت المذيعة الراحلة في عدة أعمال إنسانية وخيرية وتوعوية، وقد شاركت مؤخراً في حملة للتوعية بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.