مصر تدرس عودة فتح المساجد الأسبوع المقبل

تدرس الحكومة المصرية الأسبوع المقبل خطة لإعادة فتح المساجد.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه وبناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة العيد، فقد أعدت الوزارة خطة لفتح المساجد.

وأضاف أن الوزارة "وبناءً على ما تم رصده من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة ومسجد الفتاح العليم، فإنها أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل".

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ووجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، مشيراً إلى وجود 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى مصر.

ووجه الوزير باتخاذ ما يلزم لتحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، وذلك استعدادا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا.

يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية كانت قد أصدرت قبل أيام التعليمات الخاصة بصلاة عيد الفطر، حيث أكدت إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، واقتصارها على 20 مصلياً فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، مع عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، وذلك دون استخدام مكبرات الصوت الخارجية منعاً لأي تجمع خارج المسجد.

وألزمت الوزارة المصلين بارتداء الكمامة، مع مراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وقبل شهرين، قرر وزير الأوقاف إغلاق المساجد والزوايا غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.