مصر: 789 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، بلغ 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

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وأكدت ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 5027 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 5606 حالات.

وأعلنت الوزارة خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.