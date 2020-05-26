هذه اتهامات النيابة للإمام الهارب من الشرطة المصرية

وجهت النيابة المصرية للإمام الهارب من الشرطة، عند مداهمة تجمع كان ينوي إمامته لصلاة العيد، عدة اتهامات، وأخلت سبيله على ذمة القضية.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، قال الدكتور ماجد الحنبلي، محامي الطالب الأزهري محمود مجدي العشري، الذي تداول الملايين فيديو هروبه من الشرطة، إن النيابة وجهت للطالب اتهامات بازدراء الأديان، وانتحال صفة بدون وجه حق، وخرق حظر، ومخالفة قرار السلطات بمنع إقامة صلاة العيد تجنبًا لانتشار كورونا.

وأشار إلى أن النيابة وجهت لزميلي الطالب وهما: السيد نصار وطاهر عادل، وقاما بتصوير الفيديو ورفعه على مواقع التواصل، اتهاما بتصوير آخر دون علمه وموافقته، ورفع الفيديو للنشر على مواقع التواصل.

وأضاف أن النيابة قررت إخلاء سبيل الطالب بكفالة 100 جنيه على ذمة القضية، وإخلاء سبيل زميليه بضمان محل إقامتهما.

إلى ذلك أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إحالة الطالب للتحقيق، بصفته طالبا بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح أن الطالب محول للأزهر من التربية والتعليم في العام قبل الماضي، وهو بالمرحلة الإعدادية، وإحالته للتحقيق تمت بناء على مخالفته لقرارات الدولة وفتاوى وقرارات الأزهر والأوقاف بمنع إقامة الصلوات في المساجد أو التجمعات تجنبا لانتشار كورونا، ولكونه لا يحمل تصريحا بالعمل كإمام.

وكان رواد مواقع التواصل في مصر قد تداولوا فيديو لشخص يفر هارباً بعد مداهمة الشرطة لتجمع من المواطنين كان ينوي إمامته لصلاة العيد مخالفا تعليمات السلطات المصرية.

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وأكد المغردون أن الواقعة حدثت في إحدى قرى مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، حيث تجمع عدد من المواطنين لصلاة العيد مخالفين التعليمات القاضية بوقف ومنع الصلوات والجماعات في المساجد والزوايا سواء الجمع أو الأعياد منعا لانتشار فيروس كورونا.

وذكروا أنه فور وصول قوات الشرطة لمكان التجمع، فر الإمام هاربا تاركا المصلين في قبضة الشرطة.

وكشفت مديرية أوقاف الدقهلية تفاصيل الواقعة، وذكرت أن الشخص الذي ظهر في الفيديو يهرول مرتديا الزي الأزهري، بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي، ليس تابعا للأوقاف.

وأضافت أن هذا الشخص ليس له علاقة بالأوقاف لا إماما ولا خطيبا، وبالتحري عنه تبين أنه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري، وتم إخطار الجهات المعنية بذلك.