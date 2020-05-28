السيسي: أعداء الوطن يشككون فيما ننجزه ضد كورونا

وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة جديدة للشعب المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "نقف معًا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

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وأضاف السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

وتابع "أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائماً في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها".

يشار إلى أن مصر سجلت، الأربعاء، أكبر معدل يومي من الإصابات بتسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات 19666 و816 حالة وفاة.