مصر.. إصابة مدير مستشفى عزل وأسرته بكورونا

يواصل فيروس كورونا التغلغل في القطاع الطبي المصري، حيث أكد الدكتور أحمد محسن، مدير مستشفى عزل أبوقير السابق، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتًا إلى أن الإصابة تأكدت قبل أيام بعد ظهور إيجابية الفحوصات المعملية.

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جاء ذلك بعد مرور نحو 3 أسابيع على انتهاء مهام عمل المدير السابق لمستشفى عزل أبي قير، في رعاية المرضى داخل الحجر الصحي المقام بالمدينة الشبابية شرق الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد محسن، أستاذ جراحة المسالك البولية، ابن عم الطبيب المصاب، إنه جرى نقل الدكتور أحمد محسن، أستاذ مساعد الباطنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأسرته إلى مستشفى طلبة الجامعة، للحجر الصحي بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدكتور أحمد محسن كان قد أصيب بالعدوى بعد أن زاره أحد المرضى المشتبه في إصابتهم بكورونا لإجراء الكشف الطبي خلال إجازة العيد، وعلى إثر ذلك أوقف عمله لإجراء الفحوصات التي تأكدت إيجابيتها.

وأوضح أن إصابة مدير مستشفى العزل السابق بأبي قير جاءت بعد سلبية التحاليل التي أجراها مطلع مايو الجاري، عقب انتهاء مهام عمله مديراً لمستشفى الحجر الصحي بالإسكندرية والتي امتدت لأكثر من 30 يومًا.

يشار إلى أن مصر سجلت الاثنين أعلى معدل إصابات يومية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 19666 و19 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 816 حالة وفاة.