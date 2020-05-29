رقم قياسي بمصر.. 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

كسرت مصر الرقم القياسي الذي سجلته أمس في الإصابات بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1289 حالة إيجابية جديدة بكورونا و34 حالة وفاة في أكبر معدل يومي للإصابات والوفيات في يوم واحد.

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وذكرت وزارة الصحة في بيانها اليوم الجمعة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافًى.

إلى ذلك، تبدأ الحكومة المصرية، اعتباراً من غد السبت تفعيل قرار رئيس الوزراء، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وهي الإجراءات التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان، ويضاف إليها ارتداء الكمامة في عدد من المنشآت بشكل إلزامي.