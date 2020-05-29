مصر.. الكمامة إلزامية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين

تبدأ الحكومة المصرية، اعتباراً من غد السبت تفعيل قرار رئيس الوزراء، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وهي الإجراءات التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان، ويضاف إليها ارتداء الكمامة في عدد من المنشآت بشكل إلزامي، وعودة بعض الخدمات مثل الشهر العقاري.

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ويطبق من الغد التزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحال أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر، مع معاقبة من لا يلتزم بهذا الإجراء بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ما لم يكن هناك عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها فى البلاد حالياً.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد اتخذ عدة قرارات متعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر، اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً.

وبدأت المحافظات التشديد على ارتداء الكمامة الواقية، إذ أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام ديوان عام المحافظة أو أي وحدة من الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة، للوقاية من انتشار المرض.

يشار إلى أن مصر سجلت الخميس أكبر معدل إصابات يومي حيث سجلت 1127 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا بلغ 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.