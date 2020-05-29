مصر.. 10 قطاعات مستثناة من قرار حظر التجوال

يبدأ غدًا السبت في مصر، العمل بالقرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.

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ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا".

ويستثنى من هذا الحظر:

1- جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها،

2- المخابز.

3- محال البقالة.

4- البدّالون التموينيون.

5- محال الخضراوات والفاكهة.

6- محال اللحوم.

7- محال الدواجن.

8- محال الأسماك.

9- الصيدليات.

10- السوبر ماركت.​

إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، أمس الخميس، حاجز الألف لأول مرة، حيث سجلت أعلى رقم إصابات جديدة بكوفيد 19.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1127 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا بلغ 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.