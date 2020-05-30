السيسي وماكرون يرفضان التدخلات الخارجية في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.

موضوع يهمك قال نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا جوناثان فان-تام اليوم السبت إن بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية في مواجهة فيروس... بريطانيا: نمر بلحظة خطيرة جدا في مواجهة كورونا العرب و العالم

وطالب الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وقال إن هذه التدخلات من شأنها أن تؤدي لاستمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

وتوافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد في الفترة المقبلة، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة.

ودعا الرئيسان إلى تنفيذ مخرجات عملية برلين، و رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الرئيس ماكرون حرص فرنسا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.