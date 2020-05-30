مصر.. استمرار غلق الكنائس حتى 27 يونيو

قررت الكنيسة القبطية في مصر، اليوم السبت، استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى السبت ٢٧ يونيو المقبل.

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وذكرت الكنيسة أن القرار يأتي في ظل انتشار فيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابات اليومية واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وقالت الكنيسة، في بيان إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني لمناقشة موضوع اجتمعت عودة الصلوات الطقسية والخدمات التعليمية.

وقررت الكنيسة استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف، مضيفة أنه وكاستثناء سيسمح بإقامة قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بعد غد الاثنين بعدد ستة أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد ٧ يونيو بنفس العدد.

كانت الكنيسة قد قررت في مارس الماضي وقف إقامة القداديس وإغلاق الكنائس، بسبب انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت الجمعة تسجيل 1289 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 34 حالة وفاة. وذكر ت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الان بلغ 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 879 حالة وفاة.