وزيرة الصحة المصرية: منعرفش وصلنا ذروة كورونا ولا لأ؟

تحدثت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، السبت، عن مرحلة الذروة، بالنسبة لإصابات فيروس كورونا المستجد، وقالت "نعرف مرحلة الذروة لما تعدي والأعداد تنزل لأسبوعين متواصلين، وحتى الآن منعرفش إحنا في مرحلة الذروة ولا لأ".

وأرجعت زيادة أعداد الإصابات، إلى التزاحم في فترة العيد، والتخالط وعدم ارتداء الكمامات.

موضوع يهمك فيما لا تزال منظمة الصحة العالمية، كما العديد من الخبراء حول العالم، يتوقعون موجات أخرى لفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من... تحذير مهم.. الفيروس "الغامض" أكثر تفشياً مما نتخيل علم

وأضافت "الحالات تصل متأخرة جدًا، بسبب رغبتهم بالعلاج في البيت، أصبحت ظاهرة كبيرة، معظم الحالات تصل متأخرة جدًا".

هذا وأعلنت الصحة، السبت، تسجيل 1367 إصابة جديدة في مصر و34 حالة وفاة مواصلة تسجيل أكبر معدل يومي للإصابات والوفيات في يوم واحد.

فيما بلغ إجمالي المصابين 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.

جاء ذلك في حين بدأت الحكومة المصرية، اليوم تفعيل قرار رئيس الوزراء، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وهي الإجراءات التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان، ويضاف إليها ارتداء الكمامة في عدد من المنشآت بشكل إلزامي.