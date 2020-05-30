وزيرة الصحة المصرية: 3 فئات عليهم التوجه للمستشفيات

ناشدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، 3 فئات بسرعة التوجه إلى المستشفيات حال ظهور أي أعراض محتملة لفيروس كورونا.

موضوع يهمك على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان اتخذ قراره بمعاقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن فيسبوك لن ترد على... فيسبوك لن تزيل مشاركة ترمب.. "الأزرق": نختلف عن تويتر أميركا

وخصت الوزيرة المصرية، في بيان أمس الجمعة، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، مؤكدة على ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو أي مستشفى من الـ320 مستشفى عام ومركزي حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت زايد أن سرعة التوجه إلى المستشفى لتوقيع الكشف عليهم يُسهل من تشخيص الحالة سريعًا لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

ووجهت الوزيرة بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بالفيروس، كما أنه يجري توفيرها في الوحدات الصحية على مستوى محافظات مصر.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.