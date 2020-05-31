كورونا يتسلل للطواقم الإعلامية في مصر ويصيب 3 مذيعات

تسلل فيروس كورونا إلى الطواقم الإعلامية في مصر حيث أصاب 3 مذيعات فيما يجري حاليا فحص المخالطين لهن بمدينة الإنتاج الإعلامي ومبنى التليفزيون المصري.

وأعلنت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" إصابة المذيعة إلهام نمر بشاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عزلها وتلقيها العلاج .

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام مصرية إصابة المذيعة ريهام السهلي بفضائية "أكسترا نيوز" بفيروس كورونا، ونقلها لمستشفى العزل.

وأكدت أن حالة المذيعة مستقرة وتتلقى علاجها وفق بروتوكول وزارة الصحة .

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وصباح الأحد أيضا أعلنت المذيعة المصرية آية عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا .

وكتبت المذيعة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تعلن فيه إصابتها، مضيفة أنها ستعود لتروي تجربتها مع كورونا.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد أكدوا أن مصر ستشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا خلال الفترة الحالية وحتى 15يونيو بسبب التزاحم والزيارات العائلية خلال شهر رمضان وإجازة العيد .

وأعلنت وزارة الصحة المصرية السبت تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و34 حالة وفاة. وأضافت أن عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.