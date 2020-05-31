مذيعة مصرية تصاب بكورونا: سأعود وأروي تجربتي مع الباشا

أعلنت المذيعة المصرية آية عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا. وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " تغريدة تعلن فيها إصابتها، مضيفة أنها ستعود لتروي تجربتها مع كوروناً مطلقة على الفيروس لقب الباشا.

وكتبت المذيعة التي تعمل بفضائية إكسترا نيوز، "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا أبلغكم الخبر لأني أحتاج دعواتكم الصادقة من القلب، وثانيًا لثقتي أن الله سيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة". وأضافت قائلة: "سأعود و أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

وكانت المذيعة قد بدأت مسيرتها الاعلامية فى راديو مصر، ثم انتقلت لإحدى القنوات العراقية ثم فضائية النهار المصرية، وبعدها انتقلت إلى إكسترا نيوز، وشاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس السبت تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كوروناو34 حالة وفاة. وأضافت أن عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.