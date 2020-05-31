مصر.. تعديل مواعيد حظر التجول

أعلن وزير الإعلام المصري، الأحد، تعديل مواعيد حظر التجول في كافة أنحاء الجمهورية، لتبدأ من الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وحتى الخامسة صباحا بدلاً من السادسة صباحا.

وقال أسامة هيكل إن الحظر سيكون من 8 مساء وحتى 5 صباحا اعتبارا من اليوم وتخصيص خط ساخن 105 بوزارة الصحة و15311 خاص بمستشفيات التعليم العالي للاستفسار عن كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدولة للإعلام لإعلان ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأحد، اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا، لمتابعة المستجدات... مصر.. متابعة لمستجدات كورونا بقيادة رئيس الوزراء مصر

وأضاف أنه سيتم تخصيص رقم بكل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده المحافظون، وسيتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا وكلف رئيس الوزراء بمتابعة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة ومتابعة نظم الوقاية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، السبت، تسجيل 1367 إصابة جديدة في مصر و34 حالة وفاة مواصلة تسجيل أكبر معدل يومي للإصابات والوفيات في يوم واحد.

فيما بلغ إجمالي المصابين 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.