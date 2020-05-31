مصر.. متابعة لمستجدات كورونا بقيادة رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأحد، اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا، لمتابعة المستجدات المتعلقة بالفيروس في مصر.

وكان رئيس الوزراء قد أكد مؤخرا على أهمية توافر كافة المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس داخل المستشفيات.

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كما أكد على ضرورة إتاحة الكشف والعلاج لكافة الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي، على أن يتم تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة "100 مليون صحة"، سعياً لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لكافة المواطنين، وقيام وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لتلك الحالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، السبت، تسجيل 1367 إصابة جديدة في مصر و34 حالة وفاة مواصلة تسجيل أكبر معدل يومي للإصابات والوفيات في يوم واحد.

فيما بلغ إجمالي المصابين 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.