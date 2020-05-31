مصر.. مقتل 19 إرهابياً بعمليات نوعية للجيش في سيناء

أعلن الجيش المصري، مساء السبت، تصفية 19 إرهابياً خلال عمليات نوعية في سيناء.

وقال الجيش في بيان إنه "بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر إرهابية بعدة أوكار بمحيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، قامت قوات الجيش بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 إرهابيين شديدي الخطورة".

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كما أضاف أنه "عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جي، وقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك".

وذكر أن "القوات الجوية قامت بتنفيذ عدد من القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر الإرهابية بعدد من البؤر أسفرت عن مقتل 16 عنصراً، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية".

إلى ذلك تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي.

وأعلن الجيش مقتل واصابة 5 عسكريين خلال المواجهات هما ضابطان وضابط صف وجنديان.