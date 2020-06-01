إقالة 3 مسؤولين مصريين كتبوا القمامة بدلا من الكمامة

قرر محافظ الفيوم في مصر إقالة مسؤولين بسبب أخطاء إملائية في خطاب رسمي أثارت انتقادات واسعة.

وأعفى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، كلا من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات الرسمية، وإحالتهم للتحقيق بعد تداول خطاب رسمي بشأن ضرورة ارتداء "الكمامة" للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الخطاب الذى تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيرت المعنى المقصود من توجيهات التصدي لفيروس كورونا، والتشديد على ضرورة ارتداء "الكمامة" تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة للحد من العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الموظف المسؤول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، كما قام سكرتير الوحدة المحلية بالتوقيع على الخطاب دون قراءته، فيما غاب الدور الإشرافي لرئيس الوحدة المحلية في المتابعة، مما يعد إخلالاً جسيماً بمهام ومتطلبات العمل.

وتضمن الخطاب الذي أرسله المسؤولون الثلاثة للوحدات المحلية للالتزام بقرارات رئيس الوزراء بارتداء الموظفين الكمامة، عدة أخطاء كان أبرزها استخدام كلمة "القمامة" بدلا من "الكمامة "وهو ما تكرر في نص الخطاب، وكذلك كلمة "كرونا" بدلا من "كورونا" ، و"من السادة الموظفون" بدلا من "السادة الموظفين" ، و"المسائلة القانونية" بدلا من "المساءلة القانونية".

وأثار الخطاب انتقادات واسعة على مواقع التواصل وطالب المغردون بمحاسبة المسؤولين عن إعداد الخطاب وتمريره وتوزيعه، بسبب الأخطاء الإملائية الفاضحة.