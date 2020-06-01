مدبولي: معدلات كورونا سترتفع في مصر بالأسبوعين المقبلين

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مدبولي قوله خلال اجتماع مع المحافظين: "لكم كامل الصلاحيات في التعامل بمنتهى الحسم مع هذا الملف لأن هذه المرحلة لا تحتمل أي تقاعس في أداء أي مسؤول من القائمين على مواجهة أزمة انتشار جائحة كورونا".

وأضاف مدبولي: "محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس حتى 31 مايو، ومحافظة القاهرة استحوذت وحدها على 50 في المئة من عدد المصابين".

وتابع قائلا إن محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية تأتي في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات، إلا أنه رغم هذا التزايد الواضح في الأعداد بتلك المحافظات إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وطالب رئيس الوزراء أجهزة الدولة المختلفة بضرورة بذل قصارى جهدها والمتابعة بشكل يومي خلال فترة الأسبوعين المقبلين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التعامل بمنتهى الصرامة والشدة.