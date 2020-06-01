مصر تسجل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة، من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن المحافظات الأعلى إصابة هي : القاهرة والجيزة والقليوبية، والأقل إصابة هي: لبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6297 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة ، مشيرة إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية.