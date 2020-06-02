جديد قضية دفن طبيبة كورونا.. إحالة 42 متهماً للجنايات

قررت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، إحالة 42 متهماً من المتورطين في التجمهر لمنع دفن جثمان الطبيبة المتوفية بكورونا إلى الجنايات.

وأعلن المستشار، علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية إحالة 42 متهما من أهالي قريتي البهو وشبرا البهو التابعتين لمركز أجا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ ، لاتهامهم بالتجمهر، ورفض دفن جثمان الطبيبة سونيا عبدالعظيم عارف، والتي توفيت في أبريل الماضي جراء إصابتها بفيروس كورونا.

موضوع يهمك بعد أشهر من المعاناة وفرض قيود التنقل، أتى الخبر السار من منظمة الصحة العالمية. فقد أعلنت الثلاثاء أن جائحة كورونا التي... خبر سار من الصحة العالمية.. الوباء يتراجع بشكل ملحوظ العرب و العالم

وكانت قرية شبرا البهو التابعة لمدينة أجا قد شهدت تظاهرة حاشدة للأهالي، لمنع دفن جثمان الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا.

في حين، ألقت قوات الأمن القبض على 22 شخصاً من أهالي القرية الذين تجمهروا أمام مداخلها، رافضين دخول سيارة إسعاف تحمل جثمان الطبيبة، حتى تدخلت قوات الأمن وقامت بتفريقهم، وتمكنت فرق الطب الوقائي من دفن الجثة.

كافة المتورطين في قبضة الأمن

هذا وألقت الأجهزة الأمنية على كافة المتورطين ووجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي، يتمثل بمنع دفن جثمان سيدة متوفاة باستخدام القوة والعنف، والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكذلك إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كان قد قدم واجب العزاء لزوج الطبيبة في اتصال هاتفي، معتذراً عما فعله أهل القرية بعد رفضهم دفن جثمان زوجته، كما أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اسمها على المدرسة الابتدائية في القرية تكريما وتخليدا لها.