مصر.. أمين صندوق نقابة الصحافيين يعلن إصابته بكورونا

أعلن الكاتب الصحافي حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحافيين المصريين، رئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة.وذكرت الوزارة أن... مصر تسجل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة مصر

وعبر فيسبوك، نشر الزناتي عبر صفحته الشخصية خبر الإصابة، طالبا من محبيه الدعاء.

تسجيل 1399 إصابة جديدة

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية، كانت قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 26384 حالة، من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن المحافظات الأعلى إصابة، هي: القاهرة والجيزة والقليوبية، والأقل إصابة هي: البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة والسكان خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة.