مصر.. تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

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كما أعلنت الوزارة عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضافت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزارة أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، والجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.