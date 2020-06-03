مصر.. متسلق إفرست يروى معاناة أسرته مع كورونا

شارك المغامر المصري عمر سمرة، أول مصري وأصغر عربي تسلق جبل إفرست عام 2007، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي معاناة أسرته مع فيروس كورونا ووفاة شقيقته بعد معاناتها مع الفيروس وإصابة شقيقته الأخرى.

وأعلن سمرة عن وفاة شقيقته رانيا مساء الأحد، والتي لم يستطع أن يراها منذ أكثر من 3 أشهر لظروف الحجر الصحي منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه لم يتمكن من العثور على سرير في المستشفيات لشقيقته وذلك بسبب علاج ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ذوي الإعاقة العقلية الشديدة، مع صعوبة توفير العلاج لها.

وأعرب عن استيائه من عدم توافر أعداد كافية من مقدمي الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع "كل شخص مسؤول عن حياة الآخرين، خاصة عندما تكون حياتهم مُعرضة للخطر، وأنه من غير المقبول التعامل مع هذا الفيروس باستخفاف وتجاهل تعليمات الحكومة وإقامة الحفلات والتجمعات".

وقال إن شقيقته الصغرى ما زالت تعاني من فيروس كورونا، داعيا الجميع للالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الاحتياطات لتجنب الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن مصر سجلت الثلاثاء، 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.