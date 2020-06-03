بزمن كورونا.. الصحة تحدد بروتوكول العزل في مصر

حددت وزارة الصحة المصرية بروتوكولا علاجياً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث من الضروري أن تلتزم الحالات المصابة بالوباء بتعليمات هذا البروتوكول، خصوصا ممن لا تظهر عليهم أعراض المرض، أو أصحاب الأعراض البسيطة.

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وقالت وزارة الصحة والسكان إن الهدف من البروتوكول العلاجي متابعة تحسن الحالة، وأيضا متابعة ظهور إحدى علامات شدة المرض وعدم انتقال العدوى لباقي أفراد الأسرة ومتابعة المخالطين.

ويتضمن البروتوكول مواصفات معينة عليها أن تتواجد في أماكن العزل منها: وجود غرفة مستقلة للمريض، ووجود حمام خاص به أيضا، وكذلك عدم وجود أغراض بحجرة المريض غير ضرورية للاستخدام الشخصي.

وهناك أيضا مواصفات مقبولة للمنزل، منها وجود غرفة مستقلة للمريض، ووجود حمام مشترك مع توافر مطهرات، وأيضا قرب حجرة المريض من الحمام المشترك، وعند خروج المريض للحمام يتوجب عليه ارتداء الكمامة.

1152 إصابة جديدة

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت أعلنت، الثلاثاء، عن تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.