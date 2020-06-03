ترحيب مصري إماراتي باستئناف مفاوضات وقف النار في ليبيا

رحبت مصر والإمارات، ليل الثلاثاء، بقبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنه في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين سامح شكري وزير خارجية مصر والشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، فقد أعرب الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الثلاثاء عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين مجدداً على تمسكهما بالحل السياسي، الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

ودعت أبوظبي والقاهرة في بيان مشترك إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وذكرت الوزارتان أنهما تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا.