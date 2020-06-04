الأزهر يعلن إقامة صلاة الجمعة غدا وبثها  عبر التليفزيون

أعلن الأزهر الشريف اليوم الخميس عن إقامة صلاة الجمعة غدا في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر أن خطبة الجمعة سيلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وكان الأزهر قد أعلن في مارس الماضي إيقاف صلاة الجمعة والصلوات في الجامع الأزهر تجنبا لانتشار كورونا.

وقال إنه يجوز إيقاف صلوات الجُمع والجماعات حماية للناس من الوباء.

وذكر بيان لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار فيروس كورونا، وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يَعْلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه، فيجوز إيقاف صلاة الجمعة والجماعات.

ويأتي قرار الأزهر بإعلان إقامة صلاة الجمعة غدا بعد يوم من مناقشة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماعها مساء أمس، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، كما تم استعراض جهود وإجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.

وقال إنه في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، كانت قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 28615، والوفيات إلى 1088 حالة.