مصرية تعرضت للتنمر لإصابتها بكورونا.. هكذا جاء رد الاعتبار

شهدت محافظة المنيا جنوب مصر واقعة تنمر ضد إحدى المصابات بفيروس كورونا.

وتداولت مواقع التواصل قصة الفتاة رباب محمد عبد الله التي كانت تؤدي فترة الخدمة العامة بعد تخرجها من الجامعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أصيبت بفيروس كورونا نقلا عن والدها الذي توفي متأثرا بالفيروس، وعقب تعافيها، عادت لاستكمال مدة خدمتها، ففوجئت بمسؤولي الشركة يطردونها قبل إنهاء الخدمة المقرر في أكتوبر القادم .

وعقب تداول الواقعة بكثافة على مواقع التواصل تلقت الفتاة اتصالا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يطلب مقابلتها، حيث استقبلها بالفعل اليوم الخميس وقدم اعتذارا لها عما بدر تجاهها من سلوكيات مرفوضة ودون مراعاة لظروفها الصعبة.

وكلف محافظ المنيا المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهي الشركة التي تنمرت عليها، بتسليم الفتاة شهادة إنهاء الخدمة العامة الخاصة بها، مؤكدا أنه سيتم تعيينها بوظيفة في شركة المياه، أو أحد مشاريع المحافظة عقب انتهاء فترة الخدمة العامة لها في أكتوبر القادم.

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وقدم المحافظ التعازي للفتاة في وفاة والدها، مؤكدا أن الإصابة بفيروس كورونا "ليست وصمة عار" فالجميع معرض للإصابة، والمرض لا يفرق بين شخص وآخر.

ووجه المحافظ مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بصرف مبلغ مالي شهريا للفتاة، لحين انتهاء الخدمة العامة وتعيينها، مؤكدا على الوقوف معها في تلك الأزمة للمرور منها بسلام وتجاوزها نفسيًا واجتماعيا.