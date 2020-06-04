مطار القاهرة: إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج

قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول بمطار القاهرة الدولي قوله، إن المطار بدأ بالفعل اليوم في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقاً وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من بيروت.

وأفاد المصدر، بأنه تم إخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.



وأضاف المصدر، من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سيتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات.

كانت مصر مددت تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.