نجاح تجربة حقن مصابي كورونا بالبلازما بمصر وزيادة نسب الشفاء 

أعلنت مصر نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين ما أدى لزيادة نسب الشفاء والخروج من المستشفيات.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها.

وأكدت الوزيرة أن التجربة أظهرت نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

وناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، حيث تم تفعيل العمل في 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين.

وذكرت الوزارة أن التجربة تمت من خلال الفريق البحثي التابع لخدمات نقل الدم القومية، الذي يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة، نظرًا لكون البلازما تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.

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شروط التبرع

وأشارت الوزارة إلى أن هناك شروطا للمتعافين من فيروس كورونا لإمكانية التبرع ببلازما الدم وهي وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا، وسحب مسحتان سلبيتان تؤشر كدليل تعافي المصاب ومرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

وأضافت أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المتعافي كما يجب أن تتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية وهي أن يكون عمره بين ١٨ إلى ٦٠ عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوغراما، كما يقوم بالإجابة على استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل.

وأوضحت أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض الفيروسات الكبدية، ونقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.

وأشارت إلى أن بلازما دم المتعافين يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرة إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها وتشمل فصيلة الدم، الأجسام المضادة للفصائل، تحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، نقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم.

وذكرت الوزارة أنه يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.