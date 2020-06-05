مصر .. 1348 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

عاودت أرقام الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع مجددا في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1348 حالة إيجابية جديدة و40 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافى.

وذكرت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكدت الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، بلغ 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.