مصر.. 32 وفاة جديدة بكورونا وتحديث بروتوكول العلاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 32 حالة وفاة، وخروج 380 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 9603 حالات، من ضمنهم الـ 8538 متعافى.

وأضافت أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

تحديث بروتوكول العلاج

هذا وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أنه تم تحديث بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا.

وقالت في تصريحات خلال جولتها اليوم السبت لتفقد مستشفيات الإسكندرية، إن التحديث الجديد لبروتوكول العلاج لمصابي كورونا تضمن سحب عقار "التاميفلو"، لعدم ثبوت فعاليته في علاج المرضى، طبقا لما أقرته اللجنة العلمية في هذا الشأن، مع الإبقاء على عقار هيدروكسي كلوروكين، ضمن بروتوكولات العلاج.

وناشدت الوزيرة المصرية المواطنين بعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبي، مؤكدة أن عقار هيدروكسي لغير المصابين بفيروس كورونا ليس له أي تأثير للوقاية.

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وشددت زايد على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.