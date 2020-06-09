مصر تشارك في مفاوضات سد النهضة وتطالب بسقف زمني

بدأت مساء اليوم الثلاثاء المفاوضات عبر الفيديو بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي حول سد النهضة.

وفي وقت سابق من اليوم، كان مجلس الأمن القومي المصري قد اجتمع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وقبول مشاركة القاهرة في المفاوضات الدائرة حول السد.

وصدر عن المجلس بيان أكد تلقي مصر دعوة صادرة من وزير الري السوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم.

وتابع البيان: "وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها (المفاوضات)، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".

وذكّر المجلس أن "هذه الدعوة صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ".

واعتبر أن هذا الأمر "يلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".

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وتابع: "ورغم ما تقدم، فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".

وكان السيسي قد استقبل صباح اليوم الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري.

ويأتي الاجتماع قبل ساعات من عقد جولة لوزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث تطورات سد النهضة.

وأعلنت إثيوبيا أمس الاثنين أنها لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين بخصوص سد النهضة. وقال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على حسابه في موقع "فيسبوك" إن "إثيوبيا لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين وإن تطوير سد النهضة هو من أجل نمو إثيوبيا"، مضيفاً أن "أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء حالياً.

من جهته، نشر وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي تغريدة على حسابه في "فيسبوك" قال فيها إنه قام بزيارة مفاجئة، برفقة فريق حكومي، إلى موقع سد النهضة. ونشر صوراً للسد على صفحته.

وأضاف أن "الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه"، مشيراً إلى أن "المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان".

يذكر أن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ"موقف قوي" من الملء الأولي لسد النهضة، داعيةً واشنطن إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول لحل هذه الأزمة.