رئيس الأركان المصري: جاهزون لمواجهة أي مخاطر وتحديات

أكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.

وقال خلال لقائه بالقادة والضباط وضباط الصف والجنود بالمنطقة الغربية إن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

وأشاد رئيس الأركان بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، والتصدي للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وأدار رئيس الأركان حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي.

وأشار حجازي إلى أن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها .