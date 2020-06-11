طيران ورياضة ومساجد.. مصر تحضر نفسها لعودة الحياة

بينما تقرر الحكومة المصرية الإعلان قريباً عن عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في البلاد، من ضمنها عودة الصلاة بالمساجد والنشاط الرياضي، وحركة الطيران الخارجية والسياحة، تحسم السلطات أيضا خلال الساعات القليلة القادمة مصير حظر التجول.

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وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، على أن تتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف رئيس الحكومة: "اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".

خطط للفتح التدريجي

في السياق أيضاً، أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام في مؤتمر صحافي الخميس، عن خطط الوزارات للفتح التدريجي وتخفيف القيود والإجراءات تمهيدا للتعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة والأنشطة، موضحاً أن اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة الوباء عقدت اجتماعها بحضور مدبولي، واستعرضت خطط الوزارات المختلفة.

كما ذكر أن اللجنة قررت استمرار حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا، وذلك اعتبارا من الأحد القادم 14 يونيو/حزيران، حتى الثلاثاء 30 حزيران، وكذلك وقف حركة النقل العام من الثامنة مساء يومياً حتى الرابعة صباحاً.

كذلك قررت اللجنة مد عمل المحال العامة لمدة ساعة لينتهى العمل بها فى السادسة مساء، بدلا من الخامسة يوميا، مع استمرار العمل بالنظام المتفق عليه بتخفيف الزحام فى أماكن العمل المختلفة بنظام تقسيم العمالة، والسماح لكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك حسب ظروف العمل بوزارته.

استمرار إغلاق المتنزهات والشواطئ

ولفت أن اللجنة قررت استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي، فيما تم السماح للنوادي الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال الفترة القادمة.

أما دور العبادة، فقد أعلن الوزير المصري دراسة فتح المساجد وغيرها اعتبارا من أول يوليو/تموز، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيرس كورونا، وطبقا لتطورات الموقف الصحي، ومدى حرص الموطنين على اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية فى حالة الفتح، مضيفا أنه تقرر بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من 1 يوليو القادم.

وأكد أن لجنة إدارة أزمة كورونا وضعت نصب أعينها فى إدارتها للأزمة تحقيق التوازن بين الحرص على صحة وسلامة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع، مطالبا بضرورة اتباع طرق الوقاية الصحية المؤكدة، من ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات والحفاظ على النظافة الشخصية.

1455 إصابة جديدة

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية كانت أعلنت، الأربعاء، عن تسجيل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة، وخروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة.