فيديو لجثة ودماء.. التحقيق بوفاة مريض كورونا بمشفى مصري

قررت السلطات المصرية، الخميس، إعفاء مدير مستشفى حكومي بسبب الإهمال في علاج ومتابعة المرضى ما أدى لوفاة مريض مصاب بفيروس كورونا، وذلك بعدما تداولت مواقع التواصل فيديو لمريض مصاب بكوفيد 19 توفي داخل غرفته في المستشفى، وبجواره آثار نزيف دماء، وظل هكذا لساعات متواصلة دون متابعة من الأطقم الطبية، ودون اتخاذ أي إجراءات وقائية لمنع نقل العدوى.

وأصدرت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بيانا أكدت فيه أن الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة قرر تشكيل لجنة للتحقيق في ما هو منسوب لمستشفى المطرية التعليمي من خلال الفيديو، مؤكدة أن اللجنة باشرت أعمالها اعتبارا من الخامسة عصر أمس الأربعاء وامتد عملها حتى وقت متأخر امتد إلى صباح اليوم الخميس، وبناء على ما انتهت إليه تقرر إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه مع استكمال التحقيقات.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، عن تسجيل 1455 إصابة جديدة بكوفيد 19 و36 وفاة، وخروج 503 من مستشفيات العزل.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى الأربعاء، بلغ 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فضلا عن تسجيل 1342 حالة وفاة.