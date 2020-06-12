 الورقة الإثيوبية المرفوضة مصريا بشأن سد النهضة!

اتهمت مصر، الخميس، إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة. وقالت إن اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم وهو الثالث حول قواعد ملء وتشغيل السد، تكملة للمشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل.

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ما هي الورقة الإثيوبية؟

الورقة تتكون من 13 بندا وفقا لاعتراف وزير الموارد المائية سيلشي بيكلي وتتضمن بنودا حول قواعد الملء والتشغيل تخالف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي واقترب من التوقيع لكنه فشل بعد تهرب الجانب الإثيوبي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية فإن أديس أبابا طالبت بمفاوضات جديدة، بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه والري، مؤكدة احترام اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بكامله.

وطالبت إثيوبيا ألا يتجاوز دور المراقبين دور المراقبة والمشاركة بخبراتهم، عندما تطلبها الدول الثلاث، وأن يكون أساس التفاوض ما انتهى إليه اجتماع ١٢ و١٣ فبراير في واشنطن.

واستنكرت إثيوبيا حسب بيان خارجيتها لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، مشيرة إلى أنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات وفق تعبيرها.

تهرب إثيوبيا من التوقيع

ويقول الدكتور عباس شراقي خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة لـ"العربية.نت" إن أي مفاوضات بين الدول الثلاث يجب أن تنصب على ما ينتهي إليه الاتفاق النهائي والذي كان جاهزا للتوقيع في نهاية فبراير الماضي في واشنطن وتهربت منه إثيوبيا، مضيفا أن أديس أبابا وبعد موافقتها على كافة بنود الاتفاق وتهربها أصدرت تصريحات تعلن فيها بأنها من حقها الملء فى يوليو دون الرجوع إلى مصر والسودان، وأنها عازمة على ذلك، وتوالت التصريحات منها بأن المياه والأرض والسد والأموال إثيوبية ولها أن تفعل ما تشاء.

وأضاف أن إثيوبيا أعلنت تمسكها باتفاق المباديء الموقع في مارس من العام ٢٠١٥ ، ورغم ذلك تتجاهل البند الخامس منه والذي يقضي بعدم الملء إلا باتفاق مصر والسودان، مشيرة إلى أن جدول المفاوضات الحالية مستمر يوميا حتى اكتمال المفاوضات عدا أيام الثلاثاء والجمعة والأحد، رغم اعلان مصر والسودان أن آخر يوم في المفاوضات هو 12 يونيو وتقييم نتائج المفاوضات النهائي يوم الاثنين أو الثلاثاء.

أساس المفاوضات الحالية

وذكر أن اثيوبيا أشارت إلى الاستناد إلى وثائق اللجان الفنية والقانونية فى مفاوضات واشنطن ولم تذكر صيغة الاتفاق الذى صاغته أميركا والبنك الدولي بموافقة الدول الثلاث وهو الاتفاق الذي يجب أن يكون أساس المفاوضات الحالية وإلا ستكون أي مفاوضات أخرى عبثية وبلا جدوى.

وقال إن اثيوبيا تستنكر لجوء مصر لمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة رغم أن مصر تقدمت لمجلس الأمن ردا على اثيوبيا بتصريحاتها المستفزة الأخيرة وهروبها من اتفاق واشنطن.

واختتم قائلا إنه إذا كانت إثيوبيا جادة فعلا، فيجب أن تبنى المفاوضات الحالية على اتفاق واشنطن وأن تتعهد بتطبيق إعلان مبادئ سد النهضة وعدم الملء إلا بعد الانتهاء من المفاوضات، وتفعيل آلية التعاون فى الملء وإدارة السد.