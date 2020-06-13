أعلى حصيلة في مصر.. 1577 إصابة جديدة و45 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41303 أشخاص.

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كانت الوزارة قد أعلنت أمس الخميس تسجيل 1442 حالة إصابة.

كما أعلنت الوزارة في بيان تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35 أمس الخميس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المتحدث المواطنين "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية".

وقالت الحكومة المصرية أمس الخميس إنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السائحين الأجانب المنتجعات الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو تموز.

وذكر بيان الحكومة أن المناطق التي سيجري إعادة فتحها موجودة في جنوب سيناء حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب ومحافظة البحر الأحمر التي تضم الغردقة ومرسى علم وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.