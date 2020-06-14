الإعدام والمؤبد لـ 11 إخوانيا حاولوا اغتيال مسؤول أمني مصري سابق

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قضت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، اليوم الأحد بمعاقبة 3 متهمين من عناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا، وبالسجن المؤبد لـ8 آخرين، لاتهامهم في محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

وتعود الواقعة إلى 24 مارس من العام 2018 حيث انفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة الإسكندرية، واستهدف الهجوم موكب مدير الأمن، اللواء مصطفى النمر، الذي لم يكن متواجداً بالموكب.

وأسفر الهجوم عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين من عناصر الشرطة جراء التفجير.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من عناصر جماعة الإخوان ونفذوا العملية بتكليف من قيادات الجماعة الهاربين والمقيمين في تركيا.

وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي لتنفيذ العملية.

ونسبت النيابة للمتهمين، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.