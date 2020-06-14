السودان يعد مسودة وثيقة جديدة حول سد النهضة

اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة يوم الاثنين. وقال بيان سوداني إن مصر وإثيوبيا كلفتا السودان بصياغة مسودة وثيقة توافقية جديدة في محاولة لحل الأزمة.

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وانتهت الجلسة الرابعة لمفاوضات وزراء الري الدول الثلاث على توافق مبشر في وجهات النظر للوفود الثلاثة حول معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.

وبحسب بيان لوزارة الري السوداني فإن المفاوضات ارتكزت حول سبل التوصل لاتفاق متكامل يغطي كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال الظروف المناخية المختلفة إلى جانب الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه.

مصر: إثيوبيا تتعنت

بينما الرواية المصرية عن الاجتماعات أشارت إلى استمرار رفض إثيوبيا لقضايا أساسية أبرزها وضع اليد القانونية لفض النزاعات بين الدول الثلاث بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المتعلقة بإجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية المهندس محمد السباعي، في تصريحات لـ"العربية" أن إثيوبيا تريد احتكار استخدام مياه النيل الأزرق، وهو ما لا يتوافق مع قانون إدارة الأنهار الدولية مؤكداً أن هناك جلسات تفاوضية للتوصل إلى توافق مصري إثيوبي حول التعاون في السد اقتداء بنماذج للتعاون بين مصر والسودان وأوغندا في إدارة أنهار مشتركة.

"ورقة غير ملزمة"

وأضاف أن إثيوبيا تسعى لتوقيع ورقة غير ملزمة ورفضت مصر هذه الورقة، لكونها لا تستجيب للمطالب ⁧المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالملء والتشغيل للسد.

وقال إن مصر استجابت للعودة للمفاوضات من جديد بناء على وساطة سودانية، وإن جلسات التفاوض مازالت مستمرة بخصوص السد.