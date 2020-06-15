مصر عن إهانة ميليشيات الوفاق لعمّالها بليبيا: لن تمر مرور الكرام

أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، أن واقعة الاعتداء على العمال المصريين على يد ميليشيات الوفاق في ليبيا "لن تمر مرور الكرام".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزير الهجرة المصرية، ردا على طلبات إحاطة في البرلمان المصري بخصوص الواقعة، إن مصر لن تصمت على أي تجاوزات أو اعتداءات على عمالها في الخارج وستتخذ موقفا عمليا للرد، مضيفه أنه أثناء الأزمات تزداد شراسة الحرب الموجهة ضد مصر من جانب بعض المرتبصين الذين يحاولون الإساءة وإشعال الفتنة بينها وأشقائها.

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واستشهدت الوزيرة المصرية بما حدث قبل ذلك، عندما ردت مصر على واقعة إعدام العمال المصريين على يد دواعش في ليبيا ، وقامت بتوجيه ضربة جوية لمعاقل العناصر الإرهابية المتورطة في الواقعة، كما وجهت ضربات مكثفة لأوكارهم.

وأضافت أن الأمر تكرر في اليمن مع عدد من الصيادين احتجزوا هناك، وتدخلت الدولة وأعادتهم واستقبلتهم في المطار، مضيفة أن مصر لا تقبل أي إساءة لأي أحد من رعاياها في الخارج ولا تدخر جهدا في سبيل حمايتهم .

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وكانت ميليشيات قوات الوفاق في ليبيا قد اعتقلت عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.

وفي تصريحات لاحقة، قال وزير داخلية الوفاق لـ"بلومبيرغ" إن "مصر يمكن أن تلعب دوراً في حل أزمة ليبيا"، وإن حكومته "مهتمة بالعلاقة مع مصر".

وتعهد الوزير بالتحقيق في صحة الفيديو الذي يسيء للعمالة المصرية.