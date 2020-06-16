الزيارة ممنوعة.. لافتة على باب منزل في مصر تكشف مأساة

"لدينا كورونا.. عفوا ممنوع الزيارة.. اتصالاتكم تكفينا.. نسألكم الدعاء"... بتلك الكلمات التي خطت على لافتة معلقة على باب منزل في إحدى قرى مصر كشفت مأسأة حقيقية لعائلة فتك بها كورونا.

فتلك اللافتة المعلقة على باب منزل في قرية دارو التابعة لمدينة نقادة في محافظة قنا جنوب البلاد، كتبها صاحب البيت عبد الباسط إدريس، وهو صيدلي شغل منصب مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر.

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وفي مقابلة مع العربية.نت كشف الصيدلي كيف تفشى الفيروس المستجد بين أفراد عائلته المكونة من والدته وأشقائه وأبنائهم الذين يقيمون جميعا (عددهم 28 فردا) في المنزل، المكون من 4 طوابق.

وأوضح أن كورونا أصاب 12 من عائلته، بعد أن طال في البداية شقيقه، ثم تبعته والدته البالغة من العمر 75 سنة والمصابة بالسكري وتعاني من ضغط الدم. وتابع قائلاً إن أخاه وضع في مستشفى حميات قنا، لكن حالته تدهورت فنقل لاحقا كما والدته إلى مستشفى العزل، مضيفا أنه طلب من المسؤولين إجراء مسحات لجميع المخالطين في المنزل دون استجابة.

إصابة 12.. ولا من يستجيب

ولتكتمل مأساته، اضطر أمام عدم تجاوب مسؤولي المنطقة لنداءاته إلى شراء العلاج اللازم لجميع المصابين من عائلته، بعد إجراء التحاليل والمسحات المطلوبة لقاطني المنزل، فتبينت إصابة 12 بمن فيهم هو نفسه.

كما أكد أنه حول منزله إلى مستشفى للعزل بعدما فشل في العثور على سرير في أي من مستشفيات المنطقة.

إلى ذلك، أوضح الصيدلي المصري أنه خصص الطابق الأول للفرز والاشتباه، والثاني للإقامة، والثالث والرابع لعزل المصابين، ويقوم بنفسه بمتابعة حالتهم ومساعدتهم في تناول الدواء المقرر في مواعيده اللازمة وقياس نسبة الأكسجين وعمل التحاليل. وكرر أن تجاهل المسؤولين لاستغاثته بسرعة فحص المخالطين، منعاً لتفشي الوباء، تسبب في انتشاره وتسلله إلى 12 من عائلته.

تراكم القمامة

ولعل المشكلة الأخرى التي يواجها الصيدلي، بحسب ما أكد للعربية.نت، تكمن في تراكم أكياس القمامة في منزله، والتي يجب التخلص منها بطريقة آمنة منعا للانتشار العدوى.

وفي هذا السياق، أوضح أنه يجمعها بنفسه ويربطها جيدا بعد تعقيم الكيس من الخارج، مضيفا أنه تواصل مع المسؤولين للتخلص منها دون جدوى، مؤكداً أنه يرفض إلقاءها في الشارع حتى لا تتسبب بنشر العدوى في القرية.

أما عن اللافتة التي أثارت ضجة على مواقع التواصل، فقال "يجب وقف تبادل الزيارات والمناسبات الاجتماعية في ظل تفشي الوباء، خاصة أنها السبب في انتشار العدوى بين سكان منزله وأشقائه، لهذا السبب علق لافتة على باب المنزل، حرصا على الأقارب والجيران، وضمانا لسلامتهم" .