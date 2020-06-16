هيئات برلمانية تفوض السيسي في أزمتي سد النهضة وليبيا

أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب المصري، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي المصري في أزمتي سد النهضة وليبيا، وفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية.

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وأعلن المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في كلمته تفويض الحزب للسيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري في أزمة سد النهضة والأزمة الليبية، قائلا: "ونفوضه فيما يتخذه من قرارات".

ووصف الموازنة العامة للعام المالي الجديد بأنها موازنة حرب، لافتا إلى أن الحزب لديه بعض الملاحظات على مشروع الموازنة، منها ضرورة دعم مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالإنفاق على الصحة والبحث العلمي، ووضع خطة لإحياء قطاع السياحة.

في السياق ذاته، أكد النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي فيما يخص الأزمة الليبية وسد النهضة.

وأعلن أبو المجد موافقته على موازنة الدولة للعام المالي الجديد، مطالباً الوزارات المختلفة باتباع سياسة تقشفية، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجهاته في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".