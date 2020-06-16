1567 إصابة جديدة في مصر.. والقاهرة هي الأعلى

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 94 وفاة.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحافي أن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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كما أشارت إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى أن نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى.

كما أوضحت أن نسب الإصابات في مصر بكوفيد 19 في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.

وصرحت الوزيرة أن إجمالي الإصابات وصلت إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى شفاء 401 ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730.